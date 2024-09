POL-OG: Lahr - Auseinandersetzung

Achern (ots) - Bei dem Aufbruch von zwei Gartenhäusern wurde ein 25-Jähriger am Montag von Zeugen beobachtet und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Gegen 10:50 Uhr hatte der Mittzwanziger zum Eindringen in die Hütten in der Berliner Straße die Fenster eingeschlagen. Entwenden wollte er offenbar dort aufbewahrtes Leergut, als die aufmerksamen Zeugen ihn ansprachen und festhielten. Beamte des ...

mehr