POL-OG: Kehl - Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Kuppenheim (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 16 Uhr hat sich ein noch unbekannter Dieb an drei unverschlossenen Autos in der Bannstraße zu schaffen gemacht. Aus einem Mercedes wurden Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 50 Euro entwendet. Zwei weitere Fahrzeuge wurden im Innenbereich durchwühlt. Ein Diebstahlschaden konnte dort bislang nicht festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers ...

