Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Diebstahl aus Auto, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 16 Uhr hat sich ein noch unbekannter Dieb an drei unverschlossenen Autos in der Bannstraße zu schaffen gemacht. Aus einem Mercedes wurden Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 50 Euro entwendet. Zwei weitere Fahrzeuge wurden im Innenbereich durchwühlt. Ein Diebstahlschaden konnte dort bislang nicht festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell