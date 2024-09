Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montag (09.09.2024) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in zwei Imbissen mit Falschgeld bezahlt zu haben. Der 23-Jährige soll gegen 14.20 Uhr an einem Imbiss im Hauptbahnhof mit einem gefälschten 20 Euro Schein bezahlt haben. Der Angestellte bemerkte die Fälschung und alarmierte die Bundespolizei. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige in mindestens einem weiteren Geschäft mit einem gefälschten 20 Euro Schein bezahlt haben soll. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten weiteres Falschgeld und beschlagnahmten es. Der Tatverdächtigte mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (10.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgestellt.

