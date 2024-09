Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfall in Wohnung - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (08.09.2024) einen 24 Jahre alten Mann an der Epplestraße festgenommen, der im Verdacht steht, eine 77 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung überfallen und körperlich angegangen zu haben. Gegen 19.30 Uhr klingelte der 24-Jährige bei der 77 Jahre alten Frau und gelangte unter falscher Namensangabe in deren Wohnung. Hier stieß er sie zu Boden und ging sie körperlich an. In einem günstigen Moment gelang es der Frau zu einem Nachbar zu flüchten und den Notruf zu wählen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den mutmaßlich berauschten 24-Jährigen noch in der Wohnung der Frau fest. Der Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Montags (09.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

