POL-PDPS: Fahrzeugführer ohne Führerschein, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am 02.08.2024 gingen der Polizei insgesamt gleich 4 Personen ins Netz, welche in einem nicht verkehrstüchtigen Zustand am Straßenverkehr teilnahmen. Bei den jeweiligen Kontrollen wurde neben Alkohol auch die Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Auf die Fahrzeugführer kommen nun Bußgeld- bzw. Strafverfahren zu, wobei ein ...

