Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, den 01.08.2024, 13:05 Uhr meldet ein 46-jähriger Mann aus Blieskastel bei hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Arnulfstraße. Vor Ort gibt der Mann an, dass eine namentlich nicht bekannte Zeugin angegeben habe, dass jemand mit Karlsruher Kennzeichen an den geparkten PKW des Mannes, einen weißer Mercedes E-Klasse T-Modell, gefahren ...

mehr