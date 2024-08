Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 01.08.2024, 13:05 Uhr meldet ein 46-jähriger Mann aus Blieskastel bei hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Arnulfstraße. Vor Ort gibt der Mann an, dass eine namentlich nicht bekannte Zeugin angegeben habe, dass jemand mit Karlsruher Kennzeichen an den geparkten PKW des Mannes, einen weißer Mercedes E-Klasse T-Modell, gefahren sei. Die Zeugin gab allerdings keine Daten von sich selbst an und war trotz Personenbeschreibung und Videoaufzeichnungen nicht zu ermitteln. Die Zeugin fertigte ein Bild des unfallverursachenden PKWs, sodass die Frau des Anrufers das Kennzeichen ablesen konnte. Gemäß Schilderung der nicht bekannten Zeugin habe der männliche Fahrer mit einem weißen Mini-Cooper rückwärts auf dem Parkplatz rangiert und sei dabei gegen den Mercedes des 46-jährigen Mannes gefahren. Im PKW des Unfallverursachers seien außerdem zwei Frauen gewesen. Am Mercedes konnte ein rundlicher Schaden am Heck festgestellt werden. Der Schaden wird zunächst auf ca. 400 EUR geschätzt. Die Ermittlungen anhand des genannten Kennzeichens dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

