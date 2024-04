POL-LIP: Detmold. Dachplatten von Kirche gestohlen.

Lippe (ots) - Am Wochenende (26. - 29.04.2024) zündelten Unbekannte an Zuleitungen eines Rollladens an der Grundschule in der Albert-Schweitzer-Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

