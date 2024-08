POL-PDPS: Verkehrsunfall

Hinterweidenthal (ots) - Am 31.07.2024 gegen 09:00 Uhr sollte ein roter VW Polo auf der B10 in Höhe des Landgasthofes Frauenstein in Hinterweidenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit dem roten Polo auf der B10 in Richtung Hauenstein. Nach kurzer Verfolgung wendete der Fahrer seinen Pkw auf der B10 und fuhr wieder in entgegengesetzter Richtung davon. Dieses ...

mehr