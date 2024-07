Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierende Person

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 30.07.2024, gegen 15.40 Uhr wurde in Mittelbach eine männliche Person gemeldet, die stark alkoholisiert auf der Straße herumlaufen und herumschreien würde. Die Person habe ein Messer bei sich. In der Hengstbacher Straße konnte eine Polizeistreife die Person schließlich antreffen. Den Anweisungen der Polizisten leistete der 50-Jährige keine Folge und kam den Beamten immer näher, weshalb aus Eigensicherungsgründen das Reizstoffsprühgerät eingesetzt wurde. Die Person ging daraufhin zu Boden und konnte gefesselt werden. Bei ihm wurde ein Messeretui, jedoch kein Messer aufgefunden. Die Person, die sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. /pizw

