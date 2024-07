POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots) - Am frühen Montagmorgen, 30.07.2024, gingen bislang unbekannte Täter in der Gewerbestraße und in der Höhenstraße Zigarettenautomaten an und versuchten diese aufzubrechen, was misslang. Es entstand lediglich Sachschaden, erbeutet wurde nichts. An beiden Tatorten wurde ein dunkler PKW gesichtet. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in ...

mehr