Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Vodafone-Shop/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am späten Montagabend, 29.07.2024, zwischen 22.30 Uhr und 23.45 Uhr in die Verkaufsräume des Vodafone-Shops in der Hauptstraße einzudringen. Hierbei beschädigten sie die Glaseingangstür. Danach sahen sie von der weiteren Tatbegehung ab. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

