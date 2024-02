Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Sonntag (04. Februar) gegen 20:15 Uhr auf der Bachstraße in Ottfingen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer die Straße in Richtung Hünsborn. Dabei kam er mit einem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten. Schließlich kam der Wagen in einem Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden der Führerschein und das Fahrzeug sichergestellt, eine entsprechende Anzeige gefertigt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. An dem Fahrzeug sowie den Verkehrsschildern entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

