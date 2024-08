Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt und Verkehrsgefährdung auf der B10

Hinterweidenthal (ots)

Am 31.07.2024 gegen 09:00 Uhr sollte ein roter VW Polo auf der B10 in Höhe des Landgasthofes Frauenstein in Hinterweidenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit dem roten Polo auf der B10 in Richtung Hauenstein. Nach kurzer Verfolgung wendete der Fahrer seinen Pkw auf der B10 und fuhr wieder in entgegengesetzter Richtung davon. Dieses Verhalten wiederholte er erneut in Höhe Hinterweidenthal. Während der Verfolgungsfahrt überholte der Flüchtige mehrfach in den Gegenverkehr. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Bei den waghalsigen Überholmanövern streifte der Flüchtige einen entgegenkommenden und einen vorausfahrenden Pkw. Glücklicherweise kam es hierbei nur zu Sachschaden. Aufgrund der bestehenden Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer musste die direkte Verfolgung abgebrochen werden. Der flüchtige Fahrer konnte jedoch später im Ortsbereich Hauenstein gestellt und schließlich festgenommen werden. Sein Pkw befand sich im Garten eines Anwohners und wurde abgeschleppt. Bei seiner Feststellung ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,67 Promille. Auch der Konsum von THC konnte nachgewiesen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder Geschädigte der Fluchtfahrt werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Dahn telefonisch oder per E-Mail zu melden. /pidn

