Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (23.07.2024) stellten Mitarbeiter den Einbruch in eine Bäckerei in Grömitz fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige waren in die Verkaufsräume eingebrochen und hatten einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bemerkt wurde der Einbruch in das Geschäftsgebäude am Blankwasserweg am ...

mehr