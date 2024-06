Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Landstraße 05

Vellahn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der L 05 in Albertinenhof bei Vellahn ist ein 52-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen schwerverletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe des Abzweiges zur Kreisstraße 13 zum Zusammenstoß der PKW, wobei der 52-Jährige schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer blieb offenbar unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 05 musste für Bergungs- und Räumungsarbeiten für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache, wobei ein Vorfahrtsfehler derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme beim 52-Jährigen angeordnet, da ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,2 Promille ergab. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

