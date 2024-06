Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Augenscheinlich berauschter E-Scooter-Fahrer hatte Betäubungsmittel im Rucksack

Parchim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in Parchim hat die Polizei diverse Betäubungsmittel im Rucksack eines 23-jährigen E-Scooter-Fahrers gefunden.

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers in Parchim fiel der Mann gegen 16:00 Uhr am Moltkeplatz auf, da ein Versicherungsschild am E-Scooter fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-Jährigen wirkte dieser rauschmittelbeeinflusst, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug nach einem Diebstahl im März 2024 zur Fahndung ausgeschrieben war. Einen notwendigen Versicherungsschutz konnte der deutsche Roller-Fahrer daher nicht vorlegen. Im Rucksack des einschlägig bekannten Mannes fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel wie Speed, Kokain und weitere synthetische Drogen in nicht geringer Menge, weshalb im Anschluss auch seine Wohnung durchsucht wurde. Hier hat die Polizei neben weitere verbotene Betäubungsmittel zwei Schreckschusswaffen beschlagnahmt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Besitzes von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge verantworten. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zum Führen eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss von berauschenden Mittel aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell