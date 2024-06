POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B5

Parchim (ots) - Durch eine Zeugin wurde der Polizei in Parchim am Mittwoch eine männliche Person gemeldet, die im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt haben soll. Nach Aussagen der Frau habe sie den etwa 50 Jahre alten Mann sowohl am Montag- als auch am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr in der Grünanlage am Parkplatz gegenüber einer Kindertagesstätte gesehen, wie er bei ...

mehr