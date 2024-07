Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (23.07.2024) stellten Mitarbeiter den Einbruch in eine Bäckerei in Grömitz fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige waren in die Verkaufsräume eingebrochen und hatten einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bemerkt wurde der Einbruch in das Geschäftsgebäude am Blankwasserweg am Dienstagmorgen um 04:35 Uhr. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach gelangten die Tatverdächtigen über ein aufgebrochenes Fenster in den Geschäftsbereich. Dort versuchten sie mittels Werkzeug einen Tresor zu öffnen - dieses gelang jedoch nicht. Die Tatverdächtigen erlangten lediglich einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, der sich in den Räumlichkeiten der Bäckerei befand.

Noch in der Nacht sicherten Beamte der Kriminalpolizei erste Spuren und Hinweise am Tatort. Die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Das versuchte Öffnen des sich im Gebäude befindlichen Tresors dürfte lautstarken Lärm verursacht haben. Deswegen suchen die Ermittler Zeugen, die in der Zeit von Montagfrüh (22.07.2024) bis Dienstagfrüh (23.07.2024) verdächtige Geräusche in der Bäckerei wahrgenommen haben oder denen in der Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bäckerei aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Neustadt unter der Telefonnummer 04561-61541 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell