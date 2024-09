POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Medikamente aus Krankenhaus gestohlen - Mutmaßlichen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (07.09.2024) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Damentoilette eines Schnellrestaurants an der Königstraße heimlich gefilmt zu haben. Eine 22 Jahre alte Frau befand sich gegen 21.55 Uhr auf der Damentoilette, als sie bemerkte, dass jemand ein Handy über die Trennwand hielt und sie offenbar filmte. Sie verständigte einen ...

