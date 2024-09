POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Leichtverletzter und ein Schaden von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Freitag (06.09.2024) in der Straße Am Neckartor ereignet hat. Ein 21-Jähriger war mit seinem Mercedes in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache gegen 12.30 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Lichtmast prallte. ...

