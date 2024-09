Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug im Gleisbett

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Verletzte Person und ein Schaden von zirka 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen (07.09.2024). Ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz stellte gegen 10.00 Uhr sein Fahrzeug in der Pragstraße auf Höhe der Hausnummer 130 in Fahrtrichtung Löwentorkreuzung an einer Firmenzufahrt ab. Mutmaßlich auf Grund eines Bedienerfehlers beim Aussteigen, rollte das Fahrzeug nach hinten auf die Pragstraße. Als der 56-Jährige dies bemerkte, versuchte er noch das Fahrzeug aufzuhalten und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Seine 35-jährige Beifahrerin, welche noch im Fahrzeug saß, versuchte noch mittels Lenkbewegungen gegenzusteuern. Beide konnten letztlich nicht verhindern, dass das Fahrzeug mehrere Hundert Meter rückwärts rollte und im Gleisbereich auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Glockenstraße zum Stehen kam. Die 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Der Schienenverkehr war bis 11.00 Uhr in beide Richtungen unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

