POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots) - Am Samstagabend, 13.07.2024, gegen 21.00 Uhr gerieten auf einer Hochzeitsfeier in einem Anwesen in der Jacobystraße zwei Frauen in verbale Streitigkeiten. An dem Streitgespräch beteiligten sich dann weitere Frauen, die sich hiernach auch mit Stühlen bewaffnet gegenseitig traktierten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein ...

mehr