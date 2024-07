Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Citröen schleudert Waldabhang hinunter- Kontrolle im Kurvenbereich verloren

Hiddenhausen (ots)

(sls) Ob der Konsum von Betäubungsmitteln und überhöhte Geschwindigkeit die Ursache eines Verkehrsunfall am Feitagabend (12.7.) auf der Löhner Straße in Hiddenhausen ist, müssen die Spurenauswertungen am Unfallort und das Ergebnis einer Blutprobe ergeben. Ein 40-Jähriger aus Kirchlengern befuhr mit seinem Citröen C1 gegen 20.15 Uhr die Löhner Straße aus Richtung Eilshausen kommend in Richtung Kirchlengern. Ausgangs von dortigen S-Kurven verlor der Citröen-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen. Durch starkes Gegenlenken schleuderte der Citröen anschließend den dortigen Waldabhang hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Der 40-Jährge konnte sich noch selbständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln bestand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Um die Bergung des total beschädigten Citröen (ca. 6.000EUR Schaden) kümmerte sich eine Familienangehörige des Fahrers.

