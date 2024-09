Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Angriff mit Flasche festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (08.09.2024) einen 24 Jahre alten Mann in einer Stadtbahn festgenommen, der im Verdacht steht, einen 29-Jährigen mit einer Flasche verletzt zu haben. Der 24-Jährige geriet gegen 08.15 Uhr an der Hauptstätter Straße mit seiner Lebensgefährtin in Streit, als der 29-Jährige schlichtend eingreifen wollte. Daraufhin soll der 24-Jährige auf diesen mit einer Glasflasche losgegangen sein und verletzt haben. Aufgrund seiner Verletzungen musste er medizinisch versorgt werden. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen im Rahmen der Fahndung in einer Stadtbahn an der Haltstelle Rathaus fest. Der Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit, gegen den auch zwei Haftbefehle vorliegen, wird im Laufe des Montags (09.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

