Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (09.09.2024) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft in der Marktstraße Kleidungsstücke gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 39-Jährige wurde gegen 14.30 Uhr von einem 24 Jahre alten Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Kleidungsstücke an sich nahm, unter seiner Kleidung versteckte und aus dem Geschäft ging. Als der Detektiv ihn ansprach, soll der Tatverdächtige versucht haben, zu flüchten. Nachdem der 24-Jährige den 39-Jährigen festhielt, soll sich dieser dagegen gewehrt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen kurz darauf fest. Der Tatverdächtige mit litauischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (10.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell