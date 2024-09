Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen eingeleitet

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt ermitteln seit dem Wochenende wegen mehrerer Einbrüche und Einbruchsversuche. Unbekannte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Büroräume in der Karlsruher Straße eingedrungen und haben dort unter anderem zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit den dazu passenden Pkw des Unternehmens fuhren die Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge bis nach Steinmauern, wo eine Zeugin das folgende Unfallgeschehen beobachten konnte. Eine starke Bremsung des ersten Autofahrers führte am frühen Sonntagmorgen gegen 0:20 Uhr kurz nach dem Ortseingang Steinmauern zur Kollision der beiden entwendeten Fahrzeuge. Der so entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Kollision flüchteten die beiden Männer gemeinsam im zweiten Wagen. Dieser konnte wenig später verlassen aufgefunden werden. Von einem dritten ebenfalls entwendeten Pkw fehlt bislang jede Spur. Die ermittelnden Beamten gehen aktuell davon aus, dass das Duo auch für weitere Einbrüche in derselben Nacht verantwortlich sein könnte. In der Niederwaldstraße scheiterte der Versuch von Einbrechern an der stabilen Türe eines Drogeriemarktes. Die Türe wurde leicht Beschädigt, ins Innere des Geschäfts gelangten die ungebetenen Besucher nicht. In der Kalrsruher Straße verschafften sich ein Unbekannter Zugang zu einem leerstehenden Zimmer in einem Hotel und nächtigten hier widerrechtlich. Nachdem Personal den Unbekannten entdeckte, ergriff dieser die Flucht. Bei einer anschließenden Nachschau aufgefundene Unterlagen führten die Beamten zu einem weiteren Unternehmen in der Breslauer Straße. Auch hier deuteten eingeschlagene Türen auf einen vorangegangenen Einbruch hin. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt führen nun die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 07222 761-0. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell