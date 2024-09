Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Abgestellter 5er BMW beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Montag (9.September 2024) kam es zwischen 11:25 Uhr und 12:15 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 67-jährige Halter eines schwarzen 5er BMW hatte seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe eines Küchenstudios abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des vorderen Reifens auf der Fahrerseite feststellen. Da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, meldete der 67-jährige Emmericher die Verkehrsunfallflucht auf der Polizeidienststelle in Emmerich.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

