Kleve (ots) - Am Samstag (7. September 2024) kam es gegen 12.30 Uhr auf der Nassauermauer in Kleve zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Beide Fahrer befuhren hintereinander die Nassauermauer in Richtung Weyerstege. Als der PKW-Fahrer (55 Jahre aus Kleve) links auf eine Einfahrt abbiegen wollte und dazu abbremste, fuhr der hinter ihm fahrende ...

mehr