Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - PKW kommt von Fahrbahn ab

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Am Freitag (6. September 2024) kam es gegen 5.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kempener Landstraße zwischen Aldekerk und Kempen. Der PKW-Fahrer befuhr diese in Richtung Kempen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve lenkte der Fahrer seinen schwarzen Volkswagen Caddy dann in den rechtsseitigen Acker und kam dort zum Stehen. Dadurch wurde sein Fahrzeug beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der Beteiligte gab an, von einem entgegenkommenden Fahrzeug, das auf der falschen Spur fuhr, dazu gedrängt worden zu sein. Er vermutet, dass es sich dabei um einen Volkwagen Passat oder ein ähnliches Fahrzeug handeln könnte.

Gesucht wird nach Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Die Polizei Geldern nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (lp)

