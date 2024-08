POL-H: Langenhagen: Raubüberfall auf Taxifahrer - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Die Polizei Niedersachsen präsentiert sich zukünftigen Bewerberinnen und Bewerbern: Am Samstag, 07.09.2024, veranstaltet die Polizeidirektion Hannover gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Zentralen Polizeidirektion im Erika-Fisch-Stadion am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg den Recruiting Day. Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher an diesem Tag einen Einblick in ...

mehr