POL-H: Neustadt am Rübenberge - Bevensen: 76-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt - Wer kann Hinweise geben?

Eine 27-jährige Frau aus Seelze ist am Sonntagnachmittag, 18.08.2024, auf der Landesstraße (L) 192 zwischen den Ortschaften Laderholz und Bevensen auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Auto eines 76-Jährigen zusammengestoßen. Der Senior verunglückte tödlich. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 27-Jährige gegen 13:30 Uhr mit ihrem VW die Landesstraße aus Schwarmstedt kommend in Richtung Neustadt am Rübenberge. In einer dortigen langgezogenen Rechtskurve geriet die Seelzerin aufgrund der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte mit dem Skoda des 76-Jährigen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die 27-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme war die Landesstraße voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 43.000 Euro geschätzt

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /san

