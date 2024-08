Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 66-jähriger Kradfahrer ist am Freitagnachmittag, 16.08.2024, auf der Bundesstraße (B) 443 in Laatzen bei einem Zusammenstoß mit einem VW lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 53-Jährige gegen 14:00 Uhr mit ihrem Pkw VW die Autobahn (A) 7 in Richtung Kassel und verließ diese an der Anschlussstelle Laatzen. Sie beabsichtigte an der Anschlussstelle nach links auf die B 443 abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 66-Jährige mit seiner Kawasaki die Bundesstraße, aus Richtung Sehnde kommend, in Richtung Pattensen. Er wollte die Einmündung zur A 7 geradeaus überqueren, als sein Krad mit dem VW der 53-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 66-jährige Laatzener lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall kam es auf der A7 in Richtung Kassel zu einem Verkehrsstau und die B 443 wurde für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /san

