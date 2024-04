POL-Bremerhaven: Zweirad- und Freizeitmesse im Fischereihafen: Polizei Bremerhaven registriert Fahrräder

Bremerhaven (ots) - Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Gebäudewand sowie einen Container auf einem Schulgelände in Bremerhaven-Mitte mit Graffiti beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Am gestrigen Montagmorgen, 8. April, entdeckte der Hausmeister des Schulzentrums Geschwister Scholl am Walter-Kolb-Weg mehrere Farbschmierereien an einer ...

mehr