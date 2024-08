POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 36-Jährige aus Groß Buchholz angetroffen

Hannover (ots) - Am Dienstag, 13.08.2024, ist ein dreijähriger Junge bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Wallensteinstraße in Ricklingen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Junge gegen 15:15 Uhr mit seinen Eltern zu Fuß in der Wallensteinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Göttinger Chaussee ...

