Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Ricklingen: Dreijähriger leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024, ist ein dreijähriger Junge bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Wallensteinstraße in Ricklingen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Junge gegen 15:15 Uhr mit seinen Eltern zu Fuß in der Wallensteinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Göttinger Chaussee wartete die Familie auf Grünlicht. Der Dreijährige hielt währenddessen einen Luftballon in der Hand. Dieser Luftballon flog weg, woraufhin der Junge die Straße betrat. Gleichzeitig näherte sich ein weißer Transporter der Marke Opel von links und fuhr an dem kleinen Jungen vorbei. Dieser stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Jungen und dem Transporter kam, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Auch ließ sich bisher nicht ermitteln, welcher der beiden Fahrzeuginsassen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt steuerte.

Es handelte sich dabei um einen 40-jährigen und einen 42-Jährigen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Da der 42-Jährige keinen gültigen Führerschein hat, wird darüber hinaus wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. Insbesondere bittet die Polizei Ersthelfer, die vor Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle waren, sich zu melden./db, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell