POL-NB: Zeugenaufruf nach Raubdelikt im Neustrelitzer Schlossgarten

Neustrelitz (ots) - Am Vormittag des 08.07.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Einbruch in ein indisches Restaurant am Markt in Neustrelitz bekannt. Ein Mitarbeiter des Lokals stellte zu Schichtbeginn fest, dass ein Kaffeevollautomat sowie drei Flaschen Schnaps fehlten. Durch die Gegebenheiten vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Täter über die Außenterrasse mit Hilfe eines angestellten Tisches durch ein nicht verschlossenes Fenster in ...

