Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover - Lahe: Maserati in Brand gesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 27.07.2024, ist in der Oldenburger Allee in Hannover - Lahe der weiße Maserati eines 33-jährigen Mannes in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hatte der 33-jährige Mann aus Herzberg am Harz, seinen Pkw am Abend des 27.07.2024 gegen 22:30 Uhr am Fahrbahnrand der Oldenburger Allee geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass die Beifahrertür lediglich angelehnt war. Er stellte fest, dass es im Fahrzeuginneren zu einem Brand gekommen war. Der Gesamtschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die am Tatabend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /db, san

