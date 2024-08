POL-H: Mordfall Ulla Lilienthal bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" - Ermittler der Kriminalpolizei Hannover hoffen auf Hinweise zur Tat aus dem Jahr 1985

Hannover (ots) - Am Montag, 12.08.2024, ist ein dreijähriges Kind durch eine Vollbremsung eines Üstra-Busses in der Phillipsbornstraße in Hannover - Vahrenwald, leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Bus gegen 11:25 Uhr auf der Straße "Jahnplatz" in Richtung Phillipsbornstraße ...

