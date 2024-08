POL-H: Zeugen gesucht: Illegales Rennen auf der Autobahn (A) 352 gestoppt

Hannover (ots) - Auf dem Parkplatz eines Discounters in Hannover ist am Samstag ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das fünf Jahre alte Mädchen kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls in der List. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der ...

