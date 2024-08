Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pedelec-Fahrer bei Sehnde vermutlich angefahren und schwer verletzt zurückgelassen - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann aus Sehnde ist am Samstag, 10.08.2024, auf einer Kreisstraße vermutlich angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen worden. Ein Autofahrer entdeckte den Verletzten und wählte den Notruf. Der 60-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 58 Jahre alter Mann am Samstagabend gegen 21:00 Uhr die Kreisstraße 136 aus Richtung Dolgen kommend in Richtung Haimar. Plötzlich sah er eine Person auf der Fahrbahn liegen und stoppte sein Fahrzeug. Der Zeuge erkannte, dass der Mann mit seinem Pedelec verunfallt war und dringend medizinisch versorgt werden musste. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen und der Schäden an dem Pedelec des Mannes geht die Polizei davon aus, dass er aus bislang ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert worden sein muss. Das Pedelec landete im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Da der andere Verkehrsteilnehmende sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernte, wird gegen diesen nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in dem Bereich oder zu einem Fahrzeug mit entsprechenden, frischen Unfallschäden geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, fas

