Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Hinterzarten: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am 18.05.2024, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer den Radweg aus Richtung Bärental kommend in Fahrtrichtung Titisee. Auf seiner Fahrtstrecke kollidierte er mit dem Lenker seines Fahrrades mit einer fest installierten Straßenlaterne am Wegrand und kam zu Sturz. Durch den Sturz zog er sich einen Schulterbruch zu und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch das DRK in eine Klinik verbracht.

