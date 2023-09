Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zella-Mehlis (ots)

Am 01.09.2023 gegen 16.00 Uhr kam es in Zella-Mehlis im Bereich der Bahnhofstraße, Durchfahrt zur Talstraße, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 15-Jährige Fahrerin eines KKR, auch bedingt durch die Fahrbahnverhältnisse- vorheriger starker Regen-die Kontrolle über das KKR verliert, gegen einen Bordstein fährt und in der weiteren Folge zu Fall mit dem Fahrzeug kommt. Durch den Sturz zieht sie sich Verletzungen zu und muß zur Behandlung in das Klinikum Suhl verbracht werden. Am KKR entstand Sachschaden in Höhe 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell