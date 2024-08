Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kind auf Parkplatz eines Discounters in Hannover von Pkw erfasst und schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Hannover ist am Samstag ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das fünf Jahre alte Mädchen kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls in der List.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover bog eine 20 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf einen Parkplatz eines Discounters am Hinrichsring in Hannover-List ab. Zeitgleich hielt sich ein fünf Jahre altes Kind mit seinen Eltern auf dem Parkplatz auf. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der VW Passat das Mädchen, das in der Folge überrollt wurde. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, zogen das Mädchen unter dem Auto hervor und setzten umgehend einen Notruf ab. Die Fünfjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei hat gegen die Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell