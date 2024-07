Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten 16-jährigen Mopedfahrer

Gera (ots)

Gera: Beim Versuch eines 16-jährigen Moped-Fahrers auf der Hofer Straße zwischen Dürrenebersdorf und Weißig ein vor ihm fahrenden PKW-Seat einer 29-Jährigen zu überholen, kam es am 25.07.2027 gegen 17:00 Uhr zum Unfall mit dem überholten Seat sowie einem im Gegenverkehr befindlichen Mazda (m/37). Der Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich schwer und musste zur Behandlung in ein Klinikum verbracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (AK)

