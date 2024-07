Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Schleizer Straße

Gera (ots)

Die Geraer Polizei kam am heutigen Tag (25.07.2024) mit mehreren Einsatzkräften in der Schleizer Straße zum Einsatz. Hintergrund war die Umsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses des AG Gera im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen u.a. zu einem Raubdelikt am 09.04.2024 (LPI Gera berichtete). Die Maßnahme selbst richtete sich gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen afghanischer Herkunft. Da nicht auszuschließen war, dass sich in der betreffenden Wohnung eine Schusswaffe befand, kamen die Einsatzkräfte entsprechend taktisch zum Einsatz. Letzten Endes konnte weder der 23-Jährige noch eine Schusswaffe in der Wohnung angetroffen bzw. aufgefunden werden. Die Ermittlungen der KPI Gera dauern weiter an. (RK)

