Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz im Schlossgarten

Greiz (ots)

Greiz: Kurz vor 20:00 Uhr kamen am gestrigen Abend (24.07.2024) mehrere Polizeistreifen im Greizer Schlossgarten zum Einsatz. Gemeldet wurde dabei eine männliche Person, welche sich aggressiv verhielt und Passanten mit einem Messer bedroht haben soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein namentlich bekannter 25-Jähriger im Park mit einer Personengruppe in Streit geriet. In der Folge der verbalen Auseinandersetzung griff dieser einen 18-Jährigen mit einem Schlag ins Gesicht an, so dass dieser leicht verletzt wurde. Hinweise zu einem mitgeführten Messer ergaben sich vor Ort nicht. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Angreifer und konnte auch nicht im Zuge der Fahndung aufgegriffen werden. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell