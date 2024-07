LPI-G: Hakenkreuz gesprüht

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in ihr Reisebüro in der Dürrenebersdorfer Straße in Gera meldete gestern früh (24.07.2024) die 86-jährige Betreiberin der Geraer Polizei. Die Täter drangen dabei in der Nacht vom Dienstag (23.07.2024) zu Mittwoch (24.07.2024) in das auf dem Privatgrundstück der Betreiber befindliche Reisebüro ein und durchsuchten dieses. Gestohlen haben sie letztlich einen Computer. Hinweise zu den Einbrechern liegen derzeit nicht vor. Die Kripo in ...

