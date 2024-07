Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in Burgstraße

Gera (ots)

Gera: In den Keller eines 57-jährigen Anwohners in der Burgstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit 19.07.2024 - 20.07.2024 ein. Aus dem Abteil des Mehrfamilienhauses stahlen die Diebe schließlich ein Mountainbike, Angelausrüstung und ein Schlauchboot. Die Geraer Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0191505/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell